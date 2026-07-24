Ровно год назад самолет АН-24 рейса Хабаровск-Тында стал братской могилой для 48 пассажиров

Около 13:00 по местному времени воздушное судно пропало с экранов радаров в нескольких километрах от аэропорта Тынды. Перед исчезновением экипаж ушел на второй круг. Поисковая операция с привлечением вертолета Ми-8 Росавиации обнаружила горящий фюзеляж на склоне горы в труднодоступной местности примерно в 15 километрах от города. В результате жесткой посадки и последующего пожара погибли все находившиеся на борту 48 человек: 42 пассажира, включая пятерых детей, и 6 членов экипажа.