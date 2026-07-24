Ровно год назад самолет АН-24 рейса Хабаровск-Тында стал братской могилой для 48 пассажиров

24 июля 2025 года в Амурской области произошла одна из самых масштабных авиационных катастроф последних лет. Пассажирский самолет Ан-24РВ авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс ИК-2311 по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, потерпел крушение при заходе на посадку.
Хронология трагедии.
Около 13:00 по местному времени воздушное судно пропало с экранов радаров в нескольких километрах от аэропорта Тынды. Перед исчезновением экипаж ушел на второй круг. Поисковая операция с привлечением вертолета Ми-8 Росавиации обнаружила горящий фюзеляж на склоне горы в труднодоступной местности примерно в 15 километрах от города. В результате жесткой посадки и последующего пожара погибли все находившиеся на борту 48 человек: 42 пассажира, включая пятерых детей, и 6 членов экипажа.
На борту находились жители разных регионов Дальнего Востока, среди которых были пятеро сотрудников РЖД, направлявшихся в командировку или отпуск, а также врачи ЧУЗ «РЖД-Медицина». Одним из пассажиров, погибших в катастрофе, стал известный российский врач-хирург Леонид Майзель. Также на борту разбившегося самолёта находился гражданин КНР.
Расследование и причины.
По факту крушения Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ. На месте были найдены бортовые самописцы, которые направлены на расшифровку в Москву. В целях оперативного расследования в течение ночи специалисты МАК выполнили работы по осмотру, вскрытию и извлечению носителей информации из контейнеров, имеющих следы воздействия высоких температур. Носитель параметрической информации (магнитная лента) уничтожена пожаром, информация речевого самописца сохранилась. Как выяснилось, до момента столкновения самолёта с земной поверхностью отказов систем воздушного судна, предварительно, не зафиксировано.
Согласно окончательному отчету Межгосударственного авиационного комитета (МАК), который был опубликован позже, к трагедии привела цепочка ошибок:
Экипаж неверно определил высоту полета из-за путаницы в системах давления (QNH/QFE). Самолет оказался примерно на 600 метров ниже заданной траектории. Пилоты отключили звуковую сигнализацию системы раннего предупреждения приближения к земле. Диспетчер передал значение давления без запроса экипажа, а неработающее оборудование вторичной радиолокации аэродрома не позволило наземным службам вовремя заметить критическое снижение высоты.
Самолет был выпущен еще в 1976 году, его возраст составлял почти 50 лет. Однако экспертиза показала, что качество топлива соответствовало нормам, а погодные условия не являлись определяющим фактором катастрофы.
Последствия и выплаты.
Сразу после трагедии губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин объявил трехдневный траур в регионе. Семьям погибших была оказана материальная помощь. По итогам заседания Правительственной комиссии под председательством министра транспорта РФ Андрея Никитина общий размер компенсаций составил более 5 миллионов рублей на семью, включая средства от страховой компании, авиаперевозчика и региональных властей.
Трагедия повлекла за собой жесткие санкции в отношении перевозчика. Росавиация и Ространснадзор начали проверку деятельности авиакомпании «Ангара». В ноябре 2025 года сертификат эксплуатанта компании был аннулирован, что привело к прекращению ее коммерческой деятельности.