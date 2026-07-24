Дмитрий Губерниев призвал «СКА-Хабаровск» показать Юрану кузькину мать

2 августа в Хабаровске состоится матч местного СКА против «Урала» из Екатеринбурга. Для армейцев это будет первый матч сезона в родных стенах. Противостояние обещает быть принципиальным, ведь «Уралом» руководит Сергей Юран — экс-наставник хабаровской команды, сообщает hab.aif.ru.
Поддержать армейцев в первом домашнем матче хабаровских болельщиков позвал не кто-нибудь, а сам Дмитрий Губерниев — знаменитый спортивный журналист, комментатор и телеведущий. Он записал видеообращение для любителей футбола.
«Приехал в Хабаровск на медиафорум. Узнал, что 2 августа “СКА-Хабаровск” играет принципиальный матч против “Урала” из Екатеринбурга. Ребят, ну надо прийти на футбол, поддержать, показать Юрану кузькину мать! Серёжа, держись! Хабаровск помнит!» — сказал Дмитрий Губерниев.
Он также назвал «СКА-Хабаровск» «классным клубом» и призвал поддержать футбол большой страны.
Напомним, Сергей Юран тренировал «СКА-Хабаровск» с 2020 по 2022 годы, но посреди сезона покинул хабаровскую команду. Недавно он второй раз возглавил хабаровский клуб, но главным тренером пробыл всего две недели, даже ни разу не выведя команду на поле. Контракт с ним был расторгнут по просьбе самого Юрана. И вот теперь он всё же приезжает в Хабаровск, но уже в качестве главного тренера команды-соперника.
Дмитрий Губерниев в Хабаровск приехал в качестве почётного гостя и хедлайнера Дальневосточного медиафорума, который проходит в эти дни в краевой столице.