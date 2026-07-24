Дмитрий Губерниев призвал «СКА-Хабаровск» показать Юрану кузькину мать

Напомним, Сергей Юран тренировал «СКА-Хабаровск» с 2020 по 2022 годы, но посреди сезона покинул хабаровскую команду. Недавно он второй раз возглавил хабаровский клуб, но главным тренером пробыл всего две недели, даже ни разу не выведя команду на поле. Контракт с ним был расторгнут по просьбе самого Юрана. И вот теперь он всё же приезжает в Хабаровск, но уже в качестве главного тренера команды-соперника.