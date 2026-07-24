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Военные США начали 13-ю ночь атак по объектам в Иране

ВС США продолжают операцию против иранских военных объектов.

Источник: Комсомольская правда

Американские вооруженные силы возобновили нанесение ударов по объектам на территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Силы США начали снова наносить удары по иранским военным объектам сегодня в 18:45 по времени Восточного побережья США», — следует из заявления в социальной сети X.

Согласно заявлению командования, атаки по иранским военным объектам наносятся 13-ю ночь подряд. Другие подробности операции, включая информацию о целях и масштабах нанесенных ударов, ВС США не привели.

Ранее KP.RU сообщал, что ВС Ирана беспилотниками атаковали военный лагерь США в Кувейте. Целью Тегерана стали американские склады боеприпасов. КСИР пригрозил Великобритании военным ответом из-за участия ее авиабазы в атаках США.

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