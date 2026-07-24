Военные США начали 13-ю ночь атак по объектам в Иране

«Силы США начали снова наносить удары по иранским военным объектам сегодня в 18:45 по времени Восточного побережья США», — следует из заявления в социальной сети X.
Согласно заявлению командования, атаки по иранским военным объектам наносятся 13-ю ночь подряд. Другие подробности операции, включая информацию о целях и масштабах нанесенных ударов, ВС США не привели.
Ранее KP.RU сообщал, что ВС Ирана беспилотниками атаковали военный лагерь США в Кувейте. Целью Тегерана стали американские склады боеприпасов. КСИР пригрозил Великобритании военным ответом из-за участия ее авиабазы в атаках США.