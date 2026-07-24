Чтобы от картошки не остались одни хвостики: Главное правило спасения урожая от колорадского жука

Агроном напомнил, что согласно инструкции, есть такое понятие — период ожидания. Одно дело, если у вас на участке молодой картофель и вы его хотите употребить в пищу сразу после созревания — это будут одни инсектициды. А если это картофель для продолжительного хранения, то тут уже возможны другие, может быть более действенные средства, у которых период ожидания значительно выше.