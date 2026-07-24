В Грузии начали восстанавливать электроснабжение после отключений света

Грузии начали поэтапно возвращать свет после вечернего блэкаута, который охватил почти всю страну, включая Тбилиси. Об этом сообщили представители Государственной электросистемы.
«Восстановление электроснабжения по всей стране продолжается поэтапно», — говорится в сообщении.
Представители ведомства добавили, что специалисты продолжают выяснять точную причину аварии. Подробности будут обнародованы по завершении проверки.
Напомним, что вечером 23 июля в Тбилиси и большинстве регионов Грузии отключили электричество. В столице из-за блэкаута не работают светофоры, а жители различных районов страны начали сообщать о перебоях с подачей энергии. По уточнениям, отключение света в Грузии не повлияло на работу авиасообщения.
Тем временем компания Georgian Water and Power предупредила, что в Тбилиси, Рустави и Мцхете могут возникнуть перебои с водоснабжением.