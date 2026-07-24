В Грузии начали восстанавливать электроснабжение после отключений света

Напомним, что вечером 23 июля в Тбилиси и большинстве регионов Грузии отключили электричество. В столице из-за блэкаута не работают светофоры, а жители различных районов страны начали сообщать о перебоях с подачей энергии. По уточнениям, отключение света в Грузии не повлияло на работу авиасообщения.