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В Грузии начали восстанавливать электроснабжение после отключений света

В Грузии продолжают выяснять причину масштабного блэкаута.

Источник: Комсомольская правда

Грузии начали поэтапно возвращать свет после вечернего блэкаута, который охватил почти всю страну, включая Тбилиси. Об этом сообщили представители Государственной электросистемы.

«Восстановление электроснабжения по всей стране продолжается поэтапно», — говорится в сообщении.

Представители ведомства добавили, что специалисты продолжают выяснять точную причину аварии. Подробности будут обнародованы по завершении проверки.

Напомним, что вечером 23 июля в Тбилиси и большинстве регионов Грузии отключили электричество. В столице из-за блэкаута не работают светофоры, а жители различных районов страны начали сообщать о перебоях с подачей энергии. По уточнениям, отключение света в Грузии не повлияло на работу авиасообщения.

Тем временем компания Georgian Water and Power предупредила, что в Тбилиси, Рустави и Мцхете могут возникнуть перебои с водоснабжением.