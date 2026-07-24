Звезда «Триггера» Костолевский наткнулся в интернете на свою ложную биографию

Народный артист России Игорь Костолевский рассказал, что случайно наткнулся в интернете на ложь в своей биографии, где его семью называли очень обеспеченной. На самом деле, как подчеркнул актёр, он родился в обычной семье служащих и вырос в коммунальной квартире, сполна познав все «прелести» такого быта.