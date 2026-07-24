Напомним, ранее жители региона сообщали о протяжённых дорожных заторах для переправы на остров Ольхон. При этом длительное ожидание наблюдается как днем, так и ночью. Местные жители сообщают, что не могут приоритетно попасть на паром и им приходится стоять в единой очереди по несколько часов, и даже ночевать в машине.
Третий паром заработал на Ольхоне — многочасовые пробки для туристов закончились
IrkutskMedia, 24 июля. Все три парома, обслуживающие переправу на остров Ольхон, начали выполнять рейсы с сегодняшнего дня. Ранее теплоход «Семен Батагаев» больше месяца находился в ремонте из-за технической неисправности. Сейчас же снята напряженность и многочасовые пробки, в которых стояли жители острова и туристы. Судя по онлайн-камерам, в настоящее время очередей со стороны материковой части нет.
Напомним, ранее жители региона сообщали о протяжённых дорожных заторах для переправы на остров Ольхон. При этом длительное ожидание наблюдается как днем, так и ночью. Местные жители сообщают, что не могут приоритетно попасть на паром и им приходится стоять в единой очереди по несколько часов, и даже ночевать в машине.