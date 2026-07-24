Жители села под Хабаровском жалуются на строительство карьера вместо фермы

В селе Некрасовка проверяют участок сельхозназначения, где вместо племенной фермы, по слухам, начать разрабатывать карьер. Поводом для проверки стали сообщения о работе тяжёлой техники, захоронении отходов и строительном мусоре, сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Проверку проводят уполномоченные органы, а её результаты взяла на контроль Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура. Специалистам предстоит установить, какие работы велись на участке и соответствуют ли они разрешённому использованию земли.
Отдельно сотрудники надзорного ведомства оценят сведения о несанкционированном размещении отходов и возможном ущербе почве. Если нарушения подтвердятся, собственнику или пользователю участка могут предъявить требование возместить вред и восстановить землю.
Природоохранный прокурор также проверит, насколько полно отреагировали контролирующие ведомства и рассчитали ли причинённый ущерб. Вопрос рекультивации нарушенной территории останется на контроле до устранения последствий.