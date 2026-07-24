Жители села под Хабаровском жалуются на строительство карьера вместо фермы

В селе Некрасовка проверяют участок сельхозназначения, где вместо племенной фермы, по слухам, начать разрабатывать карьер. Поводом для проверки стали сообщения о работе тяжёлой техники, захоронении отходов и строительном мусоре, сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.