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В Красноярске фонтан на Театральной площади «станцует» под фолк-поп

В Красноярске 25 июля на Театральной площади пройдет музыкальное шоу фонтана.

В Красноярске 25 июля, в субботу, на Театральной площади пройдет музыкальное шоу фонтана. Об этом сообщили в управление зеленого строительства Красноярска.

Световые струи будут двигаться под авторский трек «Красное оконце» красноярского фолк-проекта «оберег». Проект «оберег» исполняет песни в жанрах фолк-рок и фолк-поп, а также переосмысливает аутентичный фольклор в современном звучании.

Сейчас специалисты готовят программу предстоящего водного шоу. Жителей и гостей Красноярска приглашают посмотреть представление на Театральной площади. Начало в 21:00.