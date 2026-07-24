Боец Макаров уничтожил пулеметные точки ВСУ ручными гранатами

Также в министерстве отметили действия младшего сержанта Максата Абдикажыма, который выполнял задачу по доставке материальных средств на передовые позиции. Во время движения он своевременно обнаружил ударный беспилотник, уклонился от атаки, после чего занял огневую позицию и уничтожил два FPV-дрона противника из стрелкового оружия.