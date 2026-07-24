Боец Макаров уничтожил пулеметные точки ВСУ ручными гранатами

Министерство обороны России сообщило о действиях младшего сержанта Станислава Макарова во время штурмовой операции. По данным ведомства, военнослужащий под плотным огнем и в условиях применения противником FPV-дронов сумел скрытно приблизиться к двум пулеметным позициям и уничтожить их ручными гранатами, что способствовало продвижению подразделения.
Также в министерстве отметили действия младшего сержанта Максата Абдикажыма, который выполнял задачу по доставке материальных средств на передовые позиции. Во время движения он своевременно обнаружил ударный беспилотник, уклонился от атаки, после чего занял огневую позицию и уничтожил два FPV-дрона противника из стрелкового оружия.
По информации Минобороны, благодаря оперативным и решительным действиям военнослужащего поставленная задача по доставке груза была выполнена в полном объеме. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия позволили обеспечить подразделения необходимыми материальными средствами в условиях боевой обстановки.
Ранее военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Гера рассказал о необычном эпизоде во время штурма опорного пункта ВСУ в районе Благодатного Запорожской области. По его словам, нестандартный прием позволил отвлечь противника и успешно выполнить боевую задачу.