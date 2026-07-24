Россиянам рассказали, кто может оформить больничный по уходу за ребенком

Оформить больничный по уходу за больным ребенком вправе не только родители, но и другие члены семьи. Об этом напомнил депутат ГД Валерий Селезнев.
При этом претендент на выплату обязан быть застрахован в системе соцстрахования и нуждаться в освобождении от трудовой деятельности на период ухода за больным ребенком, объяснил депутат.
«Как правило, это работающий по трудовому договору член семьи или родственник. Больничный лист оформляется в электронном виде и оплачивается с первого дня за счет средств Социального фонда», — сказал он для парламентарий для РИА Новости.
Число оплачиваемых дней зависит от возраста: до 7 лет — до 60 дней в год (90 — при тяжелых болезнях), 7−15 лет — до 45 дней, при этом один больничный не дольше 15 дней.
При этом для детей до 8 лет больничный оплачивают полностью — 100% среднего заработка, стаж не важен, подчеркнул Селезнев.
Ранее россиянам объяснили правила оформления больничного листа во время ежегодного отпуска.