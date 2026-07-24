Адвокат объяснила, как сдать ипотечную квартиру в аренду

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Собственник ипотечной квартиры вправе сдавать ее в аренду, но в 2026 году банки ужесточили контроль за залоговым жильем и могут требовать досрочного погашения кредита при нарушении условий. О том, как избежать рисков, агентству «Прайм» рассказала адвокат Надежда Борзенко.