Львова-Белова сообщила о передаче 4 детей Украине для воссоединения с семьями

Ранее сообщалось, что Россия и Украина передают друг другу равное число военнослужащих при обменах пленными. По данным уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой, российская сторона вернула домой 550 бойцов и передала Киеву такое же количество украинских военных. Основную работу в этом направлении ведут Минобороны и профильные спецслужбы, а институт омбудсмена участвует в решении гуманитарных вопросов. При обмене гражданскими главную роль выполняют уполномоченные по правам человека двух стран. С 2014 года при участии Лантратовой из зоны боевых действий вывезли в Россию 2,7 тыс. матерей и детей, включая 128 больных и раненых несовершеннолетних.