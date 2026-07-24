Курьер телефонных аферистов задержан в Биробиджане

Преступная схема строилась на обмане: аферисты звонили людям, выдавая себя за сотрудников банков или полиции, и под предлогом защиты средств убеждали жертв снять деньги со счетов. Затем к гражданам приезжал курьер, которому следовало передать наличные якобы для «обеспечения безопасности». В одном из эпизодов злоумышленник получил 200 тысяч рублей от жителя Комсомольска на Амуре.