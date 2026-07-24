Соцфонд назвал разницу между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам

Ранее KP.RU сообщал, что с 1 августа работающим пенсионерам в России увеличат пенсии. Рассчитывать на августовскую прибавку могут 5,9 миллионов человек. Экономист Игорь Балынин добавил, что также пересчитают накопительные пенсии, они увеличатся на 17,3%.