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Соцфонд назвал разницу между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам

Разница между максимальной и минимальной пенсией в РФ превысила 23 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Разница между максимальной и минимальной средней пенсией в российских регионах в июне достигла почти 23,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные статистики Соцфонда России.

Самый высокий средний размер пенсионных выплат зафиксировали на Чукотке — 42 270 рублей. Наименьший показатель оказался в Дагестане, где средняя пенсия составила 18 890 рублей.

Таким образом, разрыв между регионами с наиболее высокой и низкой средней пенсией достиг 23 380 рублей. В среднем по России размер пенсионного обеспечения в июне составил 25 402 рубля.

Ранее KP.RU сообщал, что с 1 августа работающим пенсионерам в России увеличат пенсии. Рассчитывать на августовскую прибавку могут 5,9 миллионов человек. Экономист Игорь Балынин добавил, что также пересчитают накопительные пенсии, они увеличатся на 17,3%.