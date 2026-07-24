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Хабаровчанин избил сожительницу и грозился ее убить

Женщина застала сожителя за распитием алкоголя и начала упрекать его в злоупотреблении спиртным. Мужчина разозлился, несколько раз ударил ее и пригрозил убийством. Пострадавшая обратилась в полицию, участковые задержали подозреваемого. 57-летний злоумышленник работал электриком и неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии. Возбуждено уголовное дело, с мужчины взяли подписку о.

Женщина застала сожителя за распитием алкоголя и начала упрекать его в злоупотреблении спиртным. Мужчина разозлился, несколько раз ударил ее и пригрозил убийством. Пострадавшая обратилась в полицию, участковые задержали подозреваемого. 57-летний злоумышленник работал электриком и неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии. Возбуждено уголовное дело, с мужчины взяли подписку о невыезде.