Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страшная атака в горах Аляски: медведь набросился на туристку

Женщина получила травмы во время похода в горах Аляски после внезапной атаки бурого медведя, информирует издание People.

Женщина получила травмы во время похода в горах Аляски после внезапной атаки бурого медведя, информирует издание People. Пострадавшую доставили в больницу, угрозы ее жизни нет.

По данным СМИ, инцидент произошел, когда туристка шла по маршруту вместе с другим человеком и тремя собаками. В какой‑то момент из плотных зарослей ольхи появился крупный хищник и сразу бросился на женщину. После короткой атаки зверь скрылся.

Как уточнили в Департаменте рыболовства и охоты Аляски, животное могло не услышать людей из‑за сильного ветра и плохой погоды. Ведомство также отмечает, что рядом лежала туша лося, которую медведь, возможно, защищал.

Ранее сообщалось о другом случае с диким животным: на трассе Магадан — Балаганное — Талон появился молодой медведь, который подходит к машинам и просит еду, не проявляя агрессии.

Ранее мы писали: В Японии медведи всё чаще выходят к городам и нападают на людей.

Читайте также: Золотые рыбки захватывают водоёмы Альберты: власти просят остановиться.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше