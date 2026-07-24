Страшная атака в горах Аляски: медведь набросился на туристку

Женщина получила травмы во время похода в горах Аляски после внезапной атаки бурого медведя, информирует издание People. Пострадавшую доставили в больницу, угрозы ее жизни нет.
По данным СМИ, инцидент произошел, когда туристка шла по маршруту вместе с другим человеком и тремя собаками. В какой‑то момент из плотных зарослей ольхи появился крупный хищник и сразу бросился на женщину. После короткой атаки зверь скрылся.
Как уточнили в Департаменте рыболовства и охоты Аляски, животное могло не услышать людей из‑за сильного ветра и плохой погоды. Ведомство также отмечает, что рядом лежала туша лося, которую медведь, возможно, защищал.
Ранее сообщалось о другом случае с диким животным: на трассе Магадан — Балаганное — Талон появился молодой медведь, который подходит к машинам и просит еду, не проявляя агрессии.
Ранее мы писали: В Японии медведи всё чаще выходят к городам и нападают на людей.
Читайте также: Золотые рыбки захватывают водоёмы Альберты: власти просят остановиться.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.