Котяков назвал самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России

САРАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Сварщики и машинисты экскаваторов являются одними из самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России. Об этом сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«По данным мониторинга предлагаемых зарплат, самые высокие зарплатные предложения по рабочим специальностям — у сварщиков, машинистов экскаваторов, монтажников металлоконструкций. В оценке уровня предлагаемых зарплат всегда есть некоторый фактор сезонности, но в целом мы видим, что специальности, отнесенные к рабочим профессиям, в текущих условиях устойчиво попадают в топ-10 по уровню предлагаемых зарплат. Например, по текущему срезу в топ-10 профессий по уровню предлагаемых зарплат, 6 профессий — рабочие», — сказал Котяков.
Министр подчеркнул, что, например, среднее зарплатное предложение для сварщиков сегодня составляет 160 тыс. рублей. При этом заработная плата опытных специалистов может доходить и до 400 тыс. рублей, если речь идет о высокотехнологичной сварке.
Министр добавил, что в топ профессий по уровню зарплатного предложения также входят программисты и инженеры, владеющим цифровыми компетенциями и умеющим применять новые технологии в своей работе, а также врачи-стоматологи.