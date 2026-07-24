Котяков назвал самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России

«По данным мониторинга предлагаемых зарплат, самые высокие зарплатные предложения по рабочим специальностям — у сварщиков, машинистов экскаваторов, монтажников металлоконструкций. В оценке уровня предлагаемых зарплат всегда есть некоторый фактор сезонности, но в целом мы видим, что специальности, отнесенные к рабочим профессиям, в текущих условиях устойчиво попадают в топ-10 по уровню предлагаемых зарплат. Например, по текущему срезу в топ-10 профессий по уровню предлагаемых зарплат, 6 профессий — рабочие», — сказал Котяков.