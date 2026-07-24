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Котяков назвал самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России

Министр труда и социальной защиты рассказал, что ими являются сварщики, машинисты экскаваторов и монтажники металлоконструкций.

САРАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Сварщики и машинисты экскаваторов являются одними из самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России. Об этом сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«По данным мониторинга предлагаемых зарплат, самые высокие зарплатные предложения по рабочим специальностям — у сварщиков, машинистов экскаваторов, монтажников металлоконструкций. В оценке уровня предлагаемых зарплат всегда есть некоторый фактор сезонности, но в целом мы видим, что специальности, отнесенные к рабочим профессиям, в текущих условиях устойчиво попадают в топ-10 по уровню предлагаемых зарплат. Например, по текущему срезу в топ-10 профессий по уровню предлагаемых зарплат, 6 профессий — рабочие», — сказал Котяков.

Министр подчеркнул, что, например, среднее зарплатное предложение для сварщиков сегодня составляет 160 тыс. рублей. При этом заработная плата опытных специалистов может доходить и до 400 тыс. рублей, если речь идет о высокотехнологичной сварке.

Министр добавил, что в топ профессий по уровню зарплатного предложения также входят программисты и инженеры, владеющим цифровыми компетенциями и умеющим применять новые технологии в своей работе, а также врачи-стоматологи.

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