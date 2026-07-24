Медведева показала кадры из Японии, где отдыхает с женихом Гайнутдиновым

Ранее Евгения Медведева в интервью поделилась воспоминаниями о работе с тренером Этери Тутберидзе. По ее словам, перед выходом на лед наставница применяла специфические методы для разогрева, в том числе интенсивное растирание ушей и удары по плечам и бедрам. Она отметила, что это вызывало физический дискомфорт и отвлекало во время ответственных стартов.