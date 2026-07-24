Медведева показала кадры из Японии, где отдыхает с женихом Гайнутдиновым

Фигуристка Евгения Медведева и ее жених, солист балета Todes Ильдар Гайнутдинов отдыхают в Японии. Спортсменка поделилась кадрами с путешествия на своей странице в социальной сети.
Она показала себя во время прогулки. На Евгении были темно-синяя олимпийка и черные брюки. Также фигуристка показала места, по которым гуляла.
Влюбленные рассказали, что посетили район Сибуя и храм Мэйдзи.
Пользователи пожелали паре хорошо отдохнуть: «Япония прекрасна, хорошего вам отдыха»; «Как атмосферно! Наслаждайтесь»; «Здоровья, счастья и успехов вам, Женечка и Ильдар».
Ранее Евгения Медведева в интервью поделилась воспоминаниями о работе с тренером Этери Тутберидзе. По ее словам, перед выходом на лед наставница применяла специфические методы для разогрева, в том числе интенсивное растирание ушей и удары по плечам и бедрам. Она отметила, что это вызывало физический дискомфорт и отвлекало во время ответственных стартов.