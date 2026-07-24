В Красноярске и Железногорске открылось производство трубопроводной арматуры

Инвестиции составили 100 миллионов рублей. При этом создано 50 рабочих места. Предприятие состоит из двух производственных площадок. Первая — плавильно-литейная — в городе Железногорске. Затем заготовки будут перемещаться в Красноярск, на вторую площадку, для механической обработки, сборки и испытаний.