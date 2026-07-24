В Красноярске и Железногорске открылось производство трубопроводной арматуры

В Красноярске и Железногорске открылось новое производство трубопроводной арматуры. Теперь регион сможет закрыть собственные потребности в ней, а также при необходимости направить продукцию на рынки других территорий.
Это будут стальные клиновые задвижки, которые очень востребованы в разных отраслях — энергетической, химической, нефтегазовой, строительной, горнорудной. Ранее такую продукцию приходилось закупать у иностранных поставщиков.
Инвестиции составили 100 миллионов рублей. При этом создано 50 рабочих места. Предприятие состоит из двух производственных площадок. Первая — плавильно-литейная — в городе Железногорске. Затем заготовки будут перемещаться в Красноярск, на вторую площадку, для механической обработки, сборки и испытаний.
До конца текущего года планируют выдать 500 единиц продукции, в 2027 году — до 1,5 тысячи единиц, стоимость реализации должна составить 150 — 200 миллионов рублей.