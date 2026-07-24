В России фиксируют тренд на полное страхование имущества при атаках ВСУ

ВСУ ежедневно совершают атаки беспилотниками на регионы РФ, целями оказываются в том числе объекты гражданской инфраструктуры, дома местных жителей и промышленные объекты. Под ударами также оказались несколько логистических комплексов Wildberries в Московской и Тамбовской областях, а также на Ставрополье и Кубани.