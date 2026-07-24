В России фиксируют тренд на полное страхование имущества при атаках ВСУ

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Страховщики фиксируют тренд на защиту имущества во время атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полную стоимость. Возмещения могут достигать миллиардов рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе страховой компании «Согласие».
ВСУ ежедневно совершают атаки беспилотниками на регионы РФ, целями оказываются в том числе объекты гражданской инфраструктуры, дома местных жителей и промышленные объекты. Под ударами также оказались несколько логистических комплексов Wildberries в Московской и Тамбовской областях, а также на Ставрополье и Кубани.
«Возмещения становятся возможны благодаря страхованию от терроризма, диверсий и воздействия беспилотных летательных аппаратов, которое компании могут добавить к стандартному набору рисков. Лимит возмещения по данным рискам может быть равен стоимости имущества и измеряться в миллиардах. На текущий момент многие клиенты защищают имущество на полную стоимость», — говорится в сообщении.
Покрытие, по данным компании, распространяется на все имущество, застрахованное по основному договору: недвижимость, оборудование, товары. Оно покрывает ущерб при инцидентах, квалифицированных как теракт, диверсия и других подобных преступлениях ВСУ.
Для некоторых предприятий, по данным страховщиков, при заключении договора необходимо обязательно установить средства защиты — сетки, антидроновые системы и обеспечить наличие охраны.