Побег длиной в 23 года: УФСИН Хабаровска и Кузбасса задержали осужденную беглянку

Ещё в 2002 году Центральный суд г. Хабаровска приговорил женщину к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по ч. 3, 4 ст. 228 УК РФ за распространение и сбыт наркотических средств в Комсомольске‑на‑Амуре. Однако до вступления приговора в законную силу она скрылась, нарушив подписку о невыезде.