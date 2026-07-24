Побег длиной в 23 года: УФСИН Хабаровска и Кузбасса задержали осужденную беглянку

Оперативники УФСИН России по Хабаровскому краю совместно с сотрудниками ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу задержали женщину, которая находилась в федеральном розыске около 23 лет, сообщает пресс-служба УФСИН России по Хабаровскому краю.
История розыска началась в сентябре 2015 года, когда отделение розыска оперативного отдела УФСИН России по Хабаровскому краю приняло к производству дело в отношении осуждённой З., поступившее из УМВД России по Хабаровскому краю.
Ещё в 2002 году Центральный суд г. Хабаровска приговорил женщину к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по ч. 3, 4 ст. 228 УК РФ за распространение и сбыт наркотических средств в Комсомольске‑на‑Амуре. Однако до вступления приговора в законную силу она скрылась, нарушив подписку о невыезде.
Все эти годы злоумышленница вела скрытный образ жизни: постоянно меняла съёмные квартиры и избегала контактов с правоохранительными органами. При этом оперативная работа не прекращалась — дело насчитывало несколько томов.
В ходе розыска сотрудники УФСИН по Хабаровскому краю установили, что женщина могла незаконно сменить документы и изменить личные данные. Также, пытаясь избежать наказания, она совершила преступление небольшой тяжести в Красноярском крае и была заключена под стражу, но уже под новыми данными.
Оперативники собрали криминалистические материалы, включая фотографии и новые установочные данные осуждённой З. В рамках взаимодействия с ГУФСИН России по Кемеровской области по отработке имеющейся информации была проведена криминалистическая экспертиза: она подтвердила, что осуждённая З. и осуждённая И. — это одно и то же лицо. Также удалось установить возможные адреса женщины.
Сотрудники оперативного отдела ГУФСИН Кузбасса провели комплекс мероприятий по установлению и изобличению осуждённой И. В ходе задержания она призналась, что, находясь в федеральном розыске, уехала из Комсомольска‑на‑Амуре в Красноярский край, где незаконным способом изменила свои данные, под которыми длительное время и проживала.