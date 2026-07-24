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Четыре товарных вагона сошли с рельсов на западе Красноярского края

На станции Ачинск-2 Красноярской железной дороги с пути сошли четыре товарных вагона-цистерны, но не опрокинулись.

На станции Ачинск-2 Красноярской железной дороги с пути сошли четыре товарных вагона-цистерны, но не опрокинулись. Об этом сообщают Восточное МСУТ СКР и транспортная прокуратура.

Все случилось 23 июля в десятом часу вечера — при маневровых работах с рельсов колесными парами сошли два груженых и два порожних вагона.

«Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. На движение поездов происшествие не влияет. Для устранения последствий схода на место направлен восстановительный поезд», — сообщили в КрасЖД.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также размер ущерба. Следователи и прокуратура проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.