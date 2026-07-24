Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер получил квартиру после вмешательства прокуратуры на Камчатке

83-летний житель Петропавловска-Камчатского обратился в прокуратуру с сообщением о нарушении жилищных прав. В 1965 году он получил однокомнатную квартиру, в которой жил с дочерью. В прошлом году он захотел заключить договор социального найма, но ему отказали из-за отсутствия архивных записей о праве пользования квартирой. Прокуратура направила в суд исковое заявление об установлении наличия права пользования.

83-летний житель Петропавловска-Камчатского обратился в прокуратуру с сообщением о нарушении жилищных прав. В 1965 году он получил однокомнатную квартиру, в которой жил с дочерью. В прошлом году он захотел заключить договор социального найма, но ему отказали из-за отсутствия архивных записей о праве пользования квартирой. Прокуратура направила в суд исковое заявление об установлении наличия права пользования жильем. Заявление было удовлетворено. Помимо этого, дом, в котором жил пенсионер, подлежал сносу, и ему предоставили благоустроенную квартиру.