Пенсионер получил квартиру после вмешательства прокуратуры на Камчатке

83-летний житель Петропавловска-Камчатского обратился в прокуратуру с сообщением о нарушении жилищных прав. В 1965 году он получил однокомнатную квартиру, в которой жил с дочерью. В прошлом году он захотел заключить договор социального найма, но ему отказали из-за отсутствия архивных записей о праве пользования квартирой. Прокуратура направила в суд исковое заявление об установлении наличия права пользования жильем. Заявление было удовлетворено. Помимо этого, дом, в котором жил пенсионер, подлежал сносу, и ему предоставили благоустроенную квартиру.