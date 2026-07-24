Врач Шарова рассказала, кто имеет право вводить филлеры

По словам врача, пока еще есть некоторая терминологическая путаница: косметологами могут называться и врачи, и специалисты со средним медицинским образованием (официально они называются «медицинская сестра по косметологии»). Она предостерегла россиян от проведения косметологических процедур вне учреждения, имеющего медицинскую лицензию на косметологию.