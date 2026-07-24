В Хабаровске стартовал второй день Дальневосточного медиафорума

В Хабаровске начался второй день открывшегося накануне Дальневосточного медиафорума. Участников ждут лекции, дискуссии, мастер-классы и встречи с федеральными экспертами, сообщили организаторы в официальном MAX-канале.
В программе 24 июля — обсуждение искусственного интеллекта, телевидения, туризма, авторского права, спорта и новых медиатехнологий. В 16:00 начнётся пленарная дискуссия «Хабаровский край: победы, ценности, единство — роль медиа», трансляцию которой проведут в интернете.
Форум собрал в Доме офицеров Восточного военного округа журналистов, редакторов, блогеров, медиаменеджеров и сотрудников пресс-служб со всего Дальнего Востока. К ним присоединились гости из Москвы, среди которых — спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
В четверг, 23 июля, участники мероприятия обсуждали патриотическое воспитание и адаптацию ветеранов СВО, современные медиатехнологии, молодёжную журналистику, информационное сопровождение выборов и борьбу с недостоверной информацией. Подробнее о том, как прошёл первый день Дальневосточного медиафорума, читайте в нашем материале.