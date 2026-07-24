В Хабаровске стартовал второй день Дальневосточного медиафорума

В четверг, 23 июля, участники мероприятия обсуждали патриотическое воспитание и адаптацию ветеранов СВО, современные медиатехнологии, молодёжную журналистику, информационное сопровождение выборов и борьбу с недостоверной информацией. Подробнее о том, как прошёл первый день Дальневосточного медиафорума, читайте в нашем материале.