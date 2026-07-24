Правительство Хабаровского края и авиакомпании решают вопрос сообщения с Аяном

Для доставки пассажиров «Хабаровские авиалинии» разработали временную схему полетов — ввели дополнительные рейсы по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре и в обратном направлении. Первый вылет из краевого центра выполнили в 07:00. По плану, сегодня выполнят еще три рейса: вертолетные 403 из Николаевска в Аян — в 09:30 и 15:00. А также 416Д из Николаевска в Хабаровск — в 19:30. Возможны изменения по погодным условиям.