Правительство Хабаровского края и авиакомпании решают вопрос сообщения с Аяном

Компании «Хабаровские авиалинии» и «Тайга» при поддержке министерства транспорта Хабаровского края сегодня планируют выполнить дополнительные рейсы из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, Аян и обратно. Это необходимо, чтобы доставить к месту назначения пассажиров рейсов, отложенных из-за подтопления взлётно-посадочной полосы в аэропорту Аяна, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В авиагавани продолжается ликвидация последствий разлива реки Уйка. Напомним: после продолжительных дождей и резкого подъёма уровня воды в реке Уйка взлётно‑посадочная полоса аэропорта оказалась затоплена. За два дня в опасном районе оперативно перекрыли доступ воде на летное поле, отсыпав защитную насыпь. Укрепили временную дамбу. Провели работы по восстановлению взлетно-посадочной полосы.
Для доставки пассажиров «Хабаровские авиалинии» разработали временную схему полетов — ввели дополнительные рейсы по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре и в обратном направлении. Первый вылет из краевого центра выполнили в 07:00. По плану, сегодня выполнят еще три рейса: вертолетные 403 из Николаевска в Аян — в 09:30 и 15:00. А также 416Д из Николаевска в Хабаровск — в 19:30. Возможны изменения по погодным условиям.
Из Николаевска в Аян пассажиров будут доставлять вертолётом авиакомпании «Тайга». Запланировано два полёта из Николаевска в Аян и обратно. Пассажиров, вылетающих на вертолёте из Аяна в Николаевск, вечером планируют отправить на воздушном судне Ан-24 в Хабаровск.
В общей сложности из Хабаровска в Аян перевозчики планируют доставить до 44 пассажиров. Примерно такое же количество из Аяна в Хабаровск.