NYP: Пастор в США украл из церкви 340 тысяч долларов на казино и рестораны

Суд в Луизиане признал 56-летнего пастора Дейла Сандерса виновным в хищении около 340 тысяч долларов из двух церквей, где он служил. По версии следствия, на протяжении четырех лет священнослужитель использовал церковные средства для оплаты азартных игр, ресторанов и тратил их на другие личные расходы. Об этом в среду, 22 июля, написало издание New York Post.
Присяжные признали пастора виновным по 25 пунктам обвинения, включая мошенничество с электронными платежами, незаконное использование банковских карт и воспрепятствование расследованию.
Установлено, что с апреля 2020 по апрель 2024 года Сандерс переводил деньги с банковских счетов церквей на личные нужды и регулярно расплачивался церковной дебетовой картой за покупки и услуги, которые не связаны с деятельностью приходов. Также во время расследования он предоставил федеральным властям поддельные документы, пытаясь скрыть хищения.
После предъявления обвинений священнослужитель опубликовал видеообращение в соцсетях, в котором поблагодарил прихожан за поддержку и попросил их молиться не за него, а за его «врагов».
Приговор ему вынесут 13 октября. По наиболее тяжким обвинениям пастору грозит до 20 лет тюрьмы, крупный штраф и последующий надзор после освобождения, сказано в статье.
В июне сообщалось, что в штате Луизиана правоохранители арестовали 48-летнего пастора Тони Спелла, который избил соседа на глазах у прохожих.