NYP: Пастор в США украл из церкви 340 тысяч долларов на казино и рестораны

Суд в Луизиане признал 56-летнего пастора Дейла Сандерса виновным в хищении около 340 тысяч долларов из двух церквей, где он служил. По версии следствия, на протяжении четырех лет священнослужитель использовал церковные средства для оплаты азартных игр, ресторанов и тратил их на другие личные расходы. Об этом в среду, 22 июля, написало издание New York Post.