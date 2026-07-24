Срочно отчислим или лишим стипендии: В Госдуме рассказали, как мошенники атакуют студентов

Ранее молодая жительница Нижнеудинска лишилась более полумиллиона рублей после того, как перешла по ссылке от нового знакомого из интернета, чтобы посмотреть меню ресторана. 19-летняя девушка познакомилась с мужчиной, который пригласил её на встречу и предложил выбрать блюда по ссылке. Для открытия меню требовалось сфотографировать лицо. После этого она получила СМС о входе в её профиль на «Госуслугах» с номером «горячей линии». Позвонив, она узнала, что на неё оформлены кредиты, а деньги ушли за границу. Затем «сотрудник госбезопасности» пригрозил уголовным делом за помощь запрещённым структурам и предложил «задекларировать» средства. Напуганная девушка заняла у знакомых более 500 тысяч рублей и перевела их мошенникам несколькими платежами.