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Более 350 соглашений планируется заключить на предстоящем ВЭФ

Это — рекорд. Такого объема соглашений еще не было, отметил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Таким образом форум привлечет в проекты в ДФО 6,5 трлн рублей инвестиций. «На ВЭФе мы представим новые и модернизированные промышленные разработки и возможности, а также планы по сотрудничеству со странами АТР», — сообщил Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Это — рекорд. Такого объема соглашений еще не было, отметил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Таким образом форум привлечет в проекты в ДФО 6,5 трлн рублей инвестиций. «На ВЭФе мы представим новые и модернизированные промышленные разработки и возможности, а также планы по сотрудничеству со странами АТР», — сообщил Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

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