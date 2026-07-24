Более 350 соглашений планируется заключить на предстоящем ВЭФ

Это — рекорд. Такого объема соглашений еще не было, отметил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Таким образом форум привлечет в проекты в ДФО 6,5 трлн рублей инвестиций. «На ВЭФе мы представим новые и модернизированные промышленные разработки и возможности, а также планы по сотрудничеству со странами АТР», — сообщил Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
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Юрий Трутнев: биография видного политика, каратиста и бизнесмена
Заместитель Председателя Правительства РФ начинал с должности общественного охотинспектора. Сегодня Юрий Трутнев — одна из центральных фигур в российской политике. Рассмотрим его биографию детальнее: от занятий карате и малого бизнеса до политических побед на Дальнем Востоке и встреч с президентом Владимиром Путиным.Читать дальше