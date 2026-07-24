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Курьер обманул двух пенсионеров на 1 млн и попался при передаче денег в Биробиджане

18-летний курьер работал на телефонных аферистов. Он прилетал в разные регионы, представлялся «следователем» и забирал у обманутых пенсионеров наличные «для спасения». Первый раз он забрал 200 тысяч рублей у жителя Комсомольска-на-Амуре. Вторую попытку прервали — родственники 82-летней биробиджанки заметили неладное и вызвали полицию. Молодого человека задержали прямо в момент передачи денег. Парень признался, что нашел.

18-летний курьер работал на телефонных аферистов. Он прилетал в разные регионы, представлялся «следователем» и забирал у обманутых пенсионеров наличные «для спасения». Первый раз он забрал 200 тысяч рублей у жителя Комсомольска-на-Амуре. Вторую попытку прервали — родственники 82-летней биробиджанки заметили неладное и вызвали полицию. Молодого человека задержали прямо в момент передачи денег. Парень признался, что нашел эту работу через интернет. Всего пострадали два человека, ущерб составил 1,1 млн рублей. Теперь фигурант — под стражей, расследование продолжается.