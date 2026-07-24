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Полтонны за раз: в Хабаровском крае сожгли 500 кг дурман-травы

Масштабная очистка угодий состоялась в рамках операции «Мак».

Источник: AmurMedia

В Хабаровском крае в рамках оперативно‑профилактической операции «Мак‑2026» ликвидированы очаги произрастания дикорастущего наркосодержащего растения на участках общей площадью в 303 квадратных метра, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Так, в Комсомольском районе сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков территориального ОМВД России совместно с представителями местной администрации на неиспользуемых угодьях около сельского поселения уничтожили более 1800 кустов «дурман-травы».

А в Ульчском районе на территории заброшенных огородов в одном из сёл силами сотрудников районного подразделения полиции также ликвидировано свыше 900 молодых наркосодержащих растений.

Вырванные с корнем около трёх тысяч кустов каннабиса общим весом более 500 килограммов были сожжены на местах обнаружения.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в ходе оперативно-профилактической операции «Мак-2026» сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Хабаровску на приусадебном участке обнаружили плантацию наркосодержащего растения. Посадки находились в стадии активного роста и большинство стеблей были аккуратно подвязаны к специальным опорным конструкциям.