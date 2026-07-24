Полтонны за раз: в Хабаровском крае сожгли 500 кг дурман-травы

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в ходе оперативно-профилактической операции «Мак-2026» сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Хабаровску на приусадебном участке обнаружили плантацию наркосодержащего растения. Посадки находились в стадии активного роста и большинство стеблей были аккуратно подвязаны к специальным опорным конструкциям.