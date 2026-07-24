Психолог предупредила россиян об опасности слишком долгого смеха

Непрерывный смех дольше минуты может привести к неприятным последствиям для организма. Об этом РИА Новости рассказала семейный и детский психолог Галина Рейнталь.
По словам специалиста, при длительном смехе могут произойти неприятные последствия для организма.
«Если смеяться без остановки больше минуты, последствия могут быть совсем не такими веселыми. Напрягаются лицевые мышцы вплоть до боли, появляется риск икоты, головокружения из-за гипервентиляции, а при слабых мышцах тазового дна даже возможно недержание. Как видите, смех не всегда полезен. Иногда его бывает слишком много», — сказала Галина Рейнталь.
Отдельно психолог предупредила родителей о щекотке. По ее словам, для ребенка длительный смех в такой ситуации не всегда означает радость. Иногда дети продолжают смеяться, потому что физически не могут остановиться и сказать, что им уже больно или не хватает воздуха.
(Фото: magnific.com).