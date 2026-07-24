Психолог предупредила россиян об опасности слишком долгого смеха

Отдельно психолог предупредила родителей о щекотке. По ее словам, для ребенка длительный смех в такой ситуации не всегда означает радость. Иногда дети продолжают смеяться, потому что физически не могут остановиться и сказать, что им уже больно или не хватает воздуха.