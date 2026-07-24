В Хабаровском крае при ДТП пострадали 3 человека

Также инспекторы зафиксировали 6 фактов непредоставления преимущества пешеходам (3 — в Хабаровске, ст. 12.18 КоАП РФ) и 13 случаев нарушения правил перехода проезжей части пешеходами (8 — в Хабаровске, ст. 12.29 КоАП РФ). Ещё 25 водителей управляли транспортом без права на это либо будучи лишёнными водительских прав (9 из них — в Хабаровске; ст. 12.7 ч. 1, 2 КоАП РФ).