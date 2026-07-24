Адвокаты Шурыгиной подали жалобу на продление её ареста

Шурыгина, которая после замужества носит фамилию Шлянина, проходит по делу о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье составляет шесть лет лишения свободы. Вместе с ней фигурантами дела стали актриса Анастасия Овсянникова, известная как Настя Холод, и немецкий продюсер Людвиг Кричкер. Шурыгина получила широкую известность в 2016 году после дела об изнасиловании на вечеринке в Ульяновске.