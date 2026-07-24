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Адвокаты Шурыгиной подали жалобу на продление её ареста

Адвокаты блогера Дианы Шурыгиной подали апелляционную жалобу на продление её содержания под стражей в Москве. Об этом свидетельствуют судебные материалы, сообщает РИА «Новости». Жалоба поступила в суд 23 июля. Дату заседания по её рассмотрению пока не назначили.

Сначала суд отправил Шурыгину под домашний арест. Однако 8 июля по ходатайству следствия меру пресечения ужесточили и поместили блогера в следственный изолятор.

Шурыгина, которая после замужества носит фамилию Шлянина, проходит по делу о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье составляет шесть лет лишения свободы. Вместе с ней фигурантами дела стали актриса Анастасия Овсянникова, известная как Настя Холод, и немецкий продюсер Людвиг Кричкер. Шурыгина получила широкую известность в 2016 году после дела об изнасиловании на вечеринке в Ульяновске.

Ранее суд продлил Насте Холод и Людвигу Кричкеру домашний арест до 19 августа. Овсянникова снималась с Шурыгиной в откровенных видеороликах, а Кричкер организовывал съёмки и помогал оформлять документы для проживания в Европе. Следствие считает всех троих участниками одной группы, которая занималась изготовлением и распространением порнографических материалов. Каждому из фигурантов грозит до шести лет заключения.

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