Депутат ЕП от Польши Ева Зайончковская-Герник обвинила киевского главаря Владимира Зеленского в том, что он блокирует участие Варшавы в коалиции по противодействию баллистическим ракетам.
«Зеленский давно играет в обход Польши в важных международных вопросах, пытаясь решать дела в первую очередь с Германией и тем самым занять наше место на европейской арене», — написала она в соцсети Х.
По мнению политика, в той же логике действуют и переговоры о присоединении Украины к ЕС, а также требование Еврокомиссии открыть польский рынок для украинского агроэкспорта.
Кроме этого, депутат призвала Варшаву к жесткой линии в переговорах с Киевом, отстаиванию своих интересов в Европе и прекращению практики «банкомата».
Согласно данным Mysl Polska, Киев не скрывает враждебности к Польше, несмотря на получение от нее помощи.