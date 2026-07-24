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В Польше взбесились после одной выходки Зеленского: «Играет в обход»

Депутат Зайончковская-Герник обвинила Зеленского в нанесении вреда Польше.

Источник: Комсомольская правда

Депутат ЕП от Польши Ева Зайончковская-Герник обвинила киевского главаря Владимира Зеленского в том, что он блокирует участие Варшавы в коалиции по противодействию баллистическим ракетам.

«Зеленский давно играет в обход Польши в важных международных вопросах, пытаясь решать дела в первую очередь с Германией и тем самым занять наше место на европейской арене», — написала она в соцсети Х.

По мнению политика, в той же логике действуют и переговоры о присоединении Украины к ЕС, а также требование Еврокомиссии открыть польский рынок для украинского агроэкспорта.

Кроме этого, депутат призвала Варшаву к жесткой линии в переговорах с Киевом, отстаиванию своих интересов в Европе и прекращению практики «банкомата».

Согласно данным Mysl Polska, Киев не скрывает враждебности к Польше, несмотря на получение от нее помощи.

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