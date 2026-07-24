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Представителей СМИ со всего Дальнего Востока собрал в Хабаровске медиафорум

В течение двух дней в Хабаровске журналисты, блогеры, пиарщики и представители власти обсуждают дела насущные и перспективу СМИ — здесь работает медиафорум.

В течение двух дней в Хабаровске журналисты, блогеры, пиарщики и представители власти обсуждают дела насущные и перспективу СМИ — здесь работает медиафорум.

На мероприятие собрались специалисты медиасферы со всего Дальнего Востока.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в приветственном слове к участникам отметила, что такие форматы, где медиасообщество может выстроить диалог, сегодня крайне востребованы.

— За два дня форума можно познакомиться, обменяться мнениями, обсудить перспективы и заявить о себе, — подчеркнул вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов.

В первый день форума журналисты вместе с заместителем полпреда президента в ДФО Григорием Курановым подняли тему патриотизма и отношения россиян к понятию «долг перед Родиной». На сессиях обсудили, каким должно быть радио, как меняться газетам и готова ли бумажная пресса конкурировать с интернетом. Спойлер — готова и еще как! Известный тележурналист Дмитрий Губерниев поделился с начинающими корреспондентами секретами мастерства.

Второй день тоже имеет плотное расписание. В частности, на сессиях поднимут темы, как поддержать героев СВО, что включает в себя патриотическое воспитание, как рассказывать о регионе, чтобы увеличить поток туристов в край. Завершится форум пленарной сессией, в которой примет участие губернатор региона Дмитрий Демешин.

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