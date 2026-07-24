Представителей СМИ со всего Дальнего Востока собрал в Хабаровске медиафорум

В первый день форума журналисты вместе с заместителем полпреда президента в ДФО Григорием Курановым подняли тему патриотизма и отношения россиян к понятию «долг перед Родиной». На сессиях обсудили, каким должно быть радио, как меняться газетам и готова ли бумажная пресса конкурировать с интернетом. Спойлер — готова и еще как! Известный тележурналист Дмитрий Губерниев поделился с начинающими корреспондентами секретами мастерства.