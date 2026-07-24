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«Решил терпеть»: почему Трамп пока готов мириться с новым премьером Британии

Daily Mail: Трамп готов терпеть премьера Британии Бернема, ожидая смены власти.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что нынешнее британское правительство рухнет и пока намерен мириться с премьером Британии Энди Бернемом. Об этом сообщает Daily Mail.

«В Белом доме считают, что это лейбористское правительство в конечном итоге рухнет. В Великобритании состоятся всеобщие выборы и следующим премьер-министром может стать Найджел Фараж», — говорится в материале.

В Вашингтоне опасались возможных разногласий между администрацией Трампа и кабинетом Бернема, особенно после назначения Эда Милибэнда на пост главы МИД. Однако, как утверждает источник, президент США пока «решил терпеть».

Ранее Трамп высказался о планах Бернэма по расширению добычи нефти в Северном море. Глава Белого дома назвал Британию нищей катастрофой. Американский лидер призвал Лондон добывать нефть, запасов которой хватит на сотни лет.

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