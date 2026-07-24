«Решил терпеть»: почему Трамп пока готов мириться с новым премьером Британии

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что нынешнее британское правительство рухнет и пока намерен мириться с премьером Британии Энди Бернемом. Об этом сообщает Daily Mail.
«В Белом доме считают, что это лейбористское правительство в конечном итоге рухнет. В Великобритании состоятся всеобщие выборы и следующим премьер-министром может стать Найджел Фараж», — говорится в материале.
В Вашингтоне опасались возможных разногласий между администрацией Трампа и кабинетом Бернема, особенно после назначения Эда Милибэнда на пост главы МИД. Однако, как утверждает источник, президент США пока «решил терпеть».
Ранее Трамп высказался о планах Бернэма по расширению добычи нефти в Северном море. Глава Белого дома назвал Британию нищей катастрофой. Американский лидер призвал Лондон добывать нефть, запасов которой хватит на сотни лет.