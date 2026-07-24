Стала известна разница между самой высокой и низкой средней пенсией в РФ

Ранее сообщалось, что с 1 августа увеличенные выплаты начнут получать пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет. Фиксированная часть страховой пенсии для них вырастет вдвое и составит 19 169,38 рубля. Также гражданам этой возрастной категории назначат надбавку за уход. Финансовый эксперт Татьяна Волкова объяснила, что повышение поможет частично покрыть растущие расходы на лекарства, медицинскую помощь и бытовые услуги. Она также рекомендовала заранее создавать личные накопления и финансовую подушку к пожилому возрасту.