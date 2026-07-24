Новый парк по программе президента получили жители Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре подходит к концу очередной этап благоустройства парка «Судостроитель» им. В. П. Костенко. Жители отмечают, что территория уже заметно преобразилась, и совсем скоро станет еще комфортнее. Уже завершена укладка брусчатки и монтаж освещения. Все работы идут строго по графику. Пространства продолжают преображаться благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Обновление территории в районе аттракционов парка “Судостроитель” началось в апреле этого года. Выполнены работы по устройству пешеходной дорожки и зоны отдыха, установлена линия освещения и уложена брусчатка. До 30 июля будут установлены скамейки, парковые качели и урны», — рассказала ведущий эксперт отдела внешнего благоустройства управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства Татьяна Стоцкая.
Важно, что именно жители города выбрали территорию парка в районе аттракционов для преображения. В ходе Всероссийского голосования в 2025 году за обновление «Судостроителя» свои голоса отдали более 3 тысяч комсомольчан.
«В последние годы наш парк и наш город заметно преобразились. Здесь появились аллеи, дорожки, по которым можно активно гулять. Спасибо большое Президенту за предоставление возможностей и результат», — отметила жительница Комсомольска-на-Амуре Ангелина Медведева.
Напомним, что это не первое обновление парка: ранее здесь уже привели в порядок памятник создателям подводного флота, а также оборудовали современную игровую зону с навесом и скамейками.
Кроме того, дворцовый парк культуры и отдыха «Судостроитель» в этом году участвует во Всероссийском конкурсе ДФО. Отправлена заявка на комплексное благоустройство территории: создание креативных площадок и инклюзивных пространств. Победители будут определены федеральной конкурсной комиссией до 1 сентября 2026 года.
Сейчас в Комсомольске-на-Амуре по национальному проекту одновременно благоустраиваются еще четыре общественных пространства. Работы уже завершились на одной из территорий «Кордодром в парке имени Гагарина». Благоустройство всех остальных объектов выходит на финишную прямую.
В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края подчеркивают: реализация нацпроекта продолжается. Уже в 2026 году в регионе планируется открытие 63 новых общественных пространств, что позволит создать современную и комфортную среду на территории всего края.