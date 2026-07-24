Новый парк по программе президента получили жители Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре подходит к концу очередной этап благоустройства парка «Судостроитель» им. В. П. Костенко. Жители отмечают, что территория уже заметно преобразилась, и совсем скоро станет еще комфортнее. Уже завершена укладка брусчатки и монтаж освещения. Все работы идут строго по графику. Пространства продолжают преображаться благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.