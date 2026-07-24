Строительство трассы к пункту пропуска в Китай продолжается на Большом Уссурийском острове

Сейчас работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме. Задействованы свыше 60 человек и около 20 единиц техники ежедневно. Подрядчики приступили к одному из ключевых этапов — монтажу системы водоотведения. Идет строительство более чем 120 колодцев и прокладка инженерных коммуникаций вдоль всей подъездной дороги, протяженность которой превышает 4 километра. Параллельно на острове продолжается строительство трех арочных мостов, необходимых для пропуска воды во время разлива Амура и его протоки. Один из них уже полностью готов, второй находится в высокой степени готовности, а на третьем строительные работы продолжаются. Все это необходимо сделать, чтобы защитить будущую трассу от возможных подтоплений, потому что остров Большой Уссурийский отличается сложными гидрологическими условиями. Кроме того, эта система будет не только защищать новую дорогу от возможного подтопления, но и обеспечивать экологическую безопасность острова. Дело в том, что при строительстве трассы впервые в России применяются современные очистные сооружения, позволяющие очищать дождевые и талые воды перед их возвращением в окружающую среду. Добавим, что подрядчики в своей работе активно используют материалы местного производства.