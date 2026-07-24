Одесса горит и теряет выход к морю: главная новость СВО 24 июля

От работы с Украиной отказался один из крупнейших мировых операторов морских перевозок Maersk после ударов ВС РФ по одесским портам. Уход крупного перевозчика значительно снизит объемы перевозок западного вооружения для ВСУ, отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Это очень хорошо, что крупнейший перевозчик уходит с Украины, будут меньше западного вооружения ввозить. Но тут надо учитывать, что они будут искать другие пути, другие варианты. Думаю, будут пытаться через Польшу, но с Польшей у киевского режима есть проблемы», — сказал он.
По словам эксперта, сейчас речь идет о начале морской блокады Одессы.
«Все очень серьёзно, на самом деле, начинается блокада. Украину будут полностью “отключать” от Черного моря, блокировать, чтобы к ним ничего не могли ввезти. Думаю, со временем могут подключиться уже более серьёзные силы и флот, подводные лодки», — объяснил офицер.
Дандыкин подчеркнул, что регулярными ударами по Одессе и ее пригородам ВС РФ уничтожает инфраструктуру ВСУ.
«Речь о ВПК, логистике ВСУ. Уничтожается портовая инфраструктура: склады, оборудование для погрузки-разгрузки, объекты двойного назначения. Делается все, чтобы порты не могли принимать и разгружать суда с западным вооружением. Бьем по цехам сборки дронов и местам их хранения. Там еще очень много работы для нашей боевой авиации и дронов, она будет продолжаться», — отметил военный эксперт.
Военный эксперт Василий Дандыкин подчеркнул, что разрушение морской логистики киевского режима приведет к сокращению перевозок военных грузов и вооружения для ВСУ и положительно скажется на продвижении ВС РФ на передовой.
Как сообщает Минобороны РФ, в ночь на 23 июля в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. В городе ударные дроны уничтожили цех по производству комплектующих для БПЛА. 23 июля днем в порту «Южный» поражена инфраструктура, используемая для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ.