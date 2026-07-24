Бывший сотрудник миграционного подразделения УМВД оказался на скамье подсудимых

Согласно материалам дела, с сентября 2024 по май 2025 года фигурант, занимая должность в подразделении по вопросам миграции, получил от бизнесмена А. денежные средства в размере 1 миллиона 750 тысяч рублей. Вознаграждение предназначалось за оказание содействия, совершение отдельных служебных действий, а также за незаконное бездействие и покровительство в пользу предпринимателя и его сотрудников.