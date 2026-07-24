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За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено девять пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Маталассы Бирилюсского округа сгорели жилой дом и хозяйственные постройки на площади около 200 квадратных метров.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Маталассы Бирилюсского округа сгорели жилой дом и хозяйственные постройки на площади около 200 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки.

В Сосновоборске на улице Ленинского Комсомола огонь повредил мебель и домашние вещи в квартире на площади 20 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 18 человек, в том числе семь детей. По предварительным данным, пожар также произошел из-за короткого замыкания.