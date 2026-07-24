Россиянам пугают аннулированием трудового стажа: мошенники придумали новую уловку

Мошенники начали использовать схему с «аннулированием трудового стажа» для кражи данных россиян на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
По данным организации, аферисты связываются с россиянами по телефону или через сообщения, представляясь сотрудниками Соцфонда или ФНС.
«Затем запугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущих пенсий или пособий», — отметили в пресс-службе для РИА Новости.
После мошенники предлагают «устранить проблему» или оформить несуществующую компенсацию. Для этого они пытаются выведать коды подтверждения от аккаунта на «Госуслугах» либо реквизиты банковских карт.
Ранее KP.RU сообщал, что злоумышленники придумаю новую схему телефонного мошенничества для обмана россиян. Доцент Петр Щербаченко уточнил, что аферисты представляются старшими по дому для получения доступа к личным данным граждан.