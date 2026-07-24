С мощей святых в Киево-Печерской лавре сняли традиционные облачения и заменили их украинскими вышиванками. Об этом в четверг, 23 июля, сообщил бывший настоятель снесенного Десятинного монастыря епископ Гедеон.
По его словам, изменения произошли во время проводимой украинскими властями «инвентаризации». Также он сообщил о возможной замене старинных образов с надписями на церковнославянском языке.
— Братья мне говорили, что сняли облачения, которые на мощах были, и накрыли украинскими вышиванками. И даже убрали иконы — там над каждым святым висит образ его и горит лампадка, — цитирует его РИА Новости.
При этом епископ Гедеон отметил, что точных сведений о судьбе святынь нет. Доступ к информации ограничен, официальных разъяснений о перемещении реликвий не поступало.
Проверка Ближних и Дальних пещер началась еще в 2023 году. Комиссия Министерства культуры Украины объясняла осмотр необходимостью установить сохранность, историческую и научную ценность находящихся там объектов.
18 июня спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его хунта подожгли Киево-Печерскую лавру в ходе удара возмездия со стороны ВС России. По его словам, Украина и Запад «разыгрывают постановки», чтобы сформировать общественное мнение в свою пользу.