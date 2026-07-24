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Конгрессмены США намерены посетить Россию: когда состоится визит

Конгрессмены США анонсировали визит в Россию осенью или зимой.

Источник: Комсомольская правда

Делегация американских конгрессменов намерена прибыть в Россию осенью или зимой. Об этом сообщила член палаты представителей США от Флориды Анна Паулина Луна.

Она отметила, что американские законодатели намерены обсудить с российскими коллегами вопросы торговли, поддержания мира и восстановления двусторонних связей.

«Я не могу назвать конкретные сроки по соображениям безопасности, но поездка, безусловно, планируется. Мы приедем», — сказала она для ТАСС.

23 июля в Маниле состоялись переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. В рамках встречи Лавров донес до Рубио, что «накачивать» Киев вооружениями — недопустимо. Тогда же российский министр отметил, что Москва в вопросе Украины придерживается тех положений, которые прозвучали с американской стороны во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

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