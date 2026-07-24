Конгрессмены США намерены посетить Россию: когда состоится визит

23 июля в Маниле состоялись переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. В рамках встречи Лавров донес до Рубио, что «накачивать» Киев вооружениями — недопустимо. Тогда же российский министр отметил, что Москва в вопросе Украины придерживается тех положений, которые прозвучали с американской стороны во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.