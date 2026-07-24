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Эмили Блант в новом фильме Спилберга говорит на русском языке

Эмили Блант в новом фильме Спилберга «День разоблачения» говорит на русском языке без акцента.

Источник: Аргументы и факты

Актриса Эмили Блант в новом фильме Стивена Спилберга «День разоблачения» произнесла реплику на русском языке. Фрагмент из киноленты уже доступен в сети.

«Ума не приложу, что нам делать, Джексон, правда», — говорит героиня Блант. При этом актриса продемонстрировала уверенное владение русским языком практически без акцента.

43-летняя Блант самостоятельно освоила необходимые русские выражения, отказавшись от использования технологий искусственного интеллекта для озвучивания. В фильме, выполненном в жанре фантастики, Блант исполняет роль телеведущей прогноза погоды Маргарет Фэрчайлд, одной из первых вступающей в контакт с инопланетной сущностью. В картине также заняты такие актёры, как Джош О’Коннор и Колин Ферт.

Ранее сообщалось, что в школах Бразилии будут изучать русский язык как иностранный.