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«Интересный “паровозик” получился»: массовое ДТП произошло в Красноярске

В Красноярске на улице 9 Мая друг за другом столкнулись три легковых автомобиля — Mitsubishi Pajero, Mazda и Mitsubishi Lancer.

В Красноярске на улице 9 Мая друг за другом столкнулись три легковых автомобиля — Mitsubishi Pajero, Mazda и Mitsubishi Lancer.

ДТП произошло накануне у ТРЦ «Планета». Предположительно, первые две иномарки стояли на светофоре, а аварию спровоцировал водитель третьей.

Очевидцы поделились кадрами в соцсетях.

Сообщается, что в результате произошедшего были пострадавшие — им оказали помощь на месте и госпитализация не потребовалось.

«Очень интересный “паровозик” получился», — отметили интернет-пользователи, а также предположили, что материальный ущерб от этого ДТП будет большим.

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