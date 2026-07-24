Желающим поступить в Сибирский федеральный университет нужно поторопиться

Сейчас в СФУ в самом разгаре приёмная кампания. Если вы планируете поступать на бюджет, важно не пропустить один из ключевых сроков. Уже 25 июля в 17:00 по красноярскому времени завершается приём документов от абитуриентов, поступающих без прохождения внутренних вступительных испытаний — только по результатам ЕГЭ, а также для отдельных льготных категорий и победителей олимпиад.